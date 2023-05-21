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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالقص .. حبس لصوص كابلات مصاعد العقارات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة كابلات المصاعد الخاصة بالعقارات بأسلوب القص.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ‏ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على لصين سرقا كابلات مصاعد خاصة بعقار بمدينة السلام، وأمر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول تمكنت من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما جوال بداخله عدد 2 لفة من النحاس "مجهولين المصدر" - مقص حديد .

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "القص" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما ، وأقرا بقيامهما بسرقة العديد من كابلات الكهرباء الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة ، مقيم بدائرة القسم) "تم ضبطه" ، وبحوزته عدد 17 لفة كابل نحاس.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها وأقر بأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات وقائع سرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 3 أشخاص حبس كابلات المصاعد سرقة كابلات المصاعد سرقة السلام القاهرة

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