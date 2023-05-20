بلينكن يبحث مع البرهان التوصل لوقف إطلاق النار بالسودان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه ناقش مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، المحادثات الجارية للتوصل لوقف فعال لإطلاق النار على المدى القصير.

وقال بلينكن في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" "لقد تحدثت مع رئيس مجلس السيادة السوداني في اتصال هاتفي بشأن المحادثات الجارية للتوصل لوقف فعال لإطلاق النار على المدى القصير، وذلك لتسهيل المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكن أكد للفريق البرهان أهمية التمسك بنتائج محادثات جدة بهدف التوصل لوقف فعال لإطلاق النار.

وأضافت أن بلينكن شدد على الاتفاق في محادثات جدة سيسمح بتوفير المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب السوداني.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مصممة على الانتقال لحكم مدني ديمقراطي في السودان، مدينًا استمرار أعمال العنف في السودان ومقتل مدنيين بسبب الصراع.