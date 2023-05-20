قريبا.. تصوير أولى حلقات برنامج «مش أصلي» بقيادة علاء رمزي

بدأ المخرج علاء رمزي، فى التحضيرات والتجهيزات الأولية لبرنامج "مش أصلى" وذلك بعد غياب ما يقرب من 8 سنوات.

وصرح علاء رمزي، بأنه يعمل حاليا على التحضيرات، واختيار نمط جديد للبرنامج، بعد غياب عدة سنوات، ولكن فكرة البرنامج ستبقى كما هي، رغم الهجوم والتهديدات التي شاهدناها من قبل.

ورفض علاء رمزي، التصريح بأي تفاصيل فنية عن الشكل الجديد للبرنامج، أو حتى فريق العمل.

وأكد علاء رمزي، أن البرنامج سيكون مختلفا تماما عن ما قُدِّمَ من قبل، مضيفا أنه سيتم تصوير أولى حلقات البرنامج خلال الفترة المقبلة في أحد الاستوديوهات الخارجية، وسيقدم البرنامج حلقتين أسبوعيا.

تدور فكرة البرنامج حول الأغاني والأفيشات وأفكار الأفلام والبوسترات المسروقة من الفنانين الأجانب وتم تنفيذها في مصر.

وعلى الرغم من أن البرنامج لاقى نجاحا كبيرا من قبل المشاهدين؛ لم يلق أي استحسان من قبل بعض الفنانين الذين كشف البرنامج حقيقة أعمالهم المنسوخة من أعمال أجنبية.

جدير بالذكر، أن برنامج "مش أصلي" الجزء الأول، من تقديم الفنان خالد حمزاوي، وكان يذاع على قناة OSN، وقناة القاهرة والناس عام 2015، وهو فكرة علاء رمزي وخالد زيدان، وإخراج وإعداد علاء رمزي.