عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جومانا مراد: اشتريت مدفن وخايفة من لقاء ربنا

جومانا مراد
جومانا مراد

كشفت الفنانة جومانا مراد، عن بداية  دخولها لعالم الفن من خلال مصر، حيث عرض عليها 3 أعمال خلال بدايتها مثل مسلسل الشارد وقلب حبيبة والحب موطن، موضحة أن العمل في مصر كان حلم كبير لها، وقدمت مسلسل الخيط الأبيض من إنتاجها وحقق نجاحا كبيرا.

https://fb.watch/kEYI80xRjg/?mibextid=Nif5oz

وتابعت جومانا مراد خلال لقاء لها عبر برنامج "كتاب الشهرة"، والذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر فضائية "الجديد": "أنا بنت مصر وناس كتير بتقولي اني رافعه رأسهم وشخصية الفتاة الصعيدية التي قدمتها في مسلسل قلب حبيبة لم تشبهني نهائيا".


وأضافت جومانا مراد، أنها النجمة الأولى السورية في مصر، وبنت ذكرياتها في وطنها سوريا وفي نفس الوقت تشعر بالإنتماء لمصر وتحب الشعب المصري، وجاء ذلك بعد تعليق أمل عرفة في لقاء سابق بنفس البرنامج عن عدم وجود فنانة سورية سبقتها في مصر.

جومانا مراد


واختتمت جومانا مراد، أنها تحب أن تدفن في مصر وليس سوريا، كما أنها أقدمت على شراء مدفن خلال الفترة الحالية حيث تقوم بتجهيزة، وأنها تخشى لقاء ربها.

جومانا مراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

440 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي الأخير

زقه من رقبته.. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانة معجب بحفل زفاف

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

بعد وفاتها.. 10 معلومات عن مرض فتاة فيصل

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن بيع ديانج نجم الأهلي.. تفاصيل

نجم الأهلي السابق: الكرة رفضت صن داونز.. والقلق من التحكيم بعد تأهل الوداد

موضوعات متعلقة

مصطفى خاطر أحدث المنضمين لفيلم برشامة مع نيللي كريم

كان يعشق إسماعيل يس.. شقيق محمد الأدنداني يكشف سرا عن الراحل

عرفتوه.. بلقيس تطرح أحدث أغانيها على يوتيوب

نسرين أمين في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن آخر أعمالها.. صور

المطرب أكمل رسلان يكشف تجربته مع الحبس : اتقبض عليا في المسرح

شاهد.. بتول بني تطرح أغنية عجقة مشاعر عبر يوتيوب

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

تعرف على إيرادات فيلم يوم 13 في السينما أمس

ترشيحاتنا

تخفيضات تصل لـ 30%.. أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم في الأسواق

هل الخطأ في اتجاه القبلة يتطلب إعادة الصلاة.. علي جمعة يجيب

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21-5-2023

قبل عيد الأضحى.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

مقاومة للهجمات والقنابل اليدوية.. ديفندر 2023 |صور

بايدن يسعى للتفاوض مع رئيس النواب وسط تعمق أزمة سقف الدين الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. صورة تثير الجدل لأميرة ويلز |شاهد

تعرض للدغة دبور.. صيني يصاب بمرض قاتل وينجو منه بأعجوبة

من أسباب الجلطات.. تحذير من النوم في هذا التوقيت

حادثة غريبة من نوعها.. صراخ سيدة يتسبب في وفاة بريطانية

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ