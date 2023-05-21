جومانا مراد: اشتريت مدفن وخايفة من لقاء ربنا

كشفت الفنانة جومانا مراد، عن بداية دخولها لعالم الفن من خلال مصر، حيث عرض عليها 3 أعمال خلال بدايتها مثل مسلسل الشارد وقلب حبيبة والحب موطن، موضحة أن العمل في مصر كان حلم كبير لها، وقدمت مسلسل الخيط الأبيض من إنتاجها وحقق نجاحا كبيرا.

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وتابعت جومانا مراد خلال لقاء لها عبر برنامج "كتاب الشهرة"، والذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر فضائية "الجديد": "أنا بنت مصر وناس كتير بتقولي اني رافعه رأسهم وشخصية الفتاة الصعيدية التي قدمتها في مسلسل قلب حبيبة لم تشبهني نهائيا".



وأضافت جومانا مراد، أنها النجمة الأولى السورية في مصر، وبنت ذكرياتها في وطنها سوريا وفي نفس الوقت تشعر بالإنتماء لمصر وتحب الشعب المصري، وجاء ذلك بعد تعليق أمل عرفة في لقاء سابق بنفس البرنامج عن عدم وجود فنانة سورية سبقتها في مصر.

جومانا مراد



واختتمت جومانا مراد، أنها تحب أن تدفن في مصر وليس سوريا، كما أنها أقدمت على شراء مدفن خلال الفترة الحالية حيث تقوم بتجهيزة، وأنها تخشى لقاء ربها.