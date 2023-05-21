شاهد ..الأتراك في المهجر يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد

عرضت فضائية “ يورونيوز ” تقريرا عن اقبال اقبال أتراك المهجر على صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد .

ووفقا للتقرير المنافسة انحسرت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، الذي حاز على تقدم مريح في الجولة الأولى (حوالي 49.51% من الأصوات) أمام زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، الذي تأخر عن أردوغان في الجولة الأولى (44.88%).

وهبطت الليرة التركية لمستوى قياسي بلغ 19.8050 ليرة للدولار اليوم الخميس، وذلك بعد أيام من تصدر الرئيس رجب طيب أردوغان الانتخابات الرئاسية التركية.