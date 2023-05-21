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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية مصطفى تطرح كليب أغنيتها يسلملى ذوقهم.. اليوم

نادية مصطفى
نادية مصطفى

تطرح اليوم المطربة نادية مصطفى كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "يسلملى ذوقهم" على عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب. 

أغنية “يسلملى ذوقهم” غناء نادية مصطفى ومن كلمات نور عبد الله وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام، والكليب من إخراج رودينا حاطوم.

وكانت قد أعربت الفنانة نادية مصطفى -عضو نقابة المهن الموسيقية- عن سعادتها بتكريم الفنان مصطفى كامل لها، تقديرا لجهودها وأعمالها التي أثرت بها الغناء المصري والعربي.

وقالت نادية مصطفى: «سعيدة وفرحانة طبعًا كعضو مجلس الإدارة في النقابة.. وبشكر طبعًا مصطفى كامل اللي هو بنقول عليه دلوقتي قائد المسيرة».

وتابعت نادية مصطفى: «في قرارات اتخذت لصالح أعضاء الجمعية العمومية من بداية ما تولى واحنا كنا اخدين قبل كده قرارات مثلا زيادة المعاش.. كان المفروض ان بيتزود المعاش كل ست شهور وهو عمل زيادة تانية اول ما مسك كرسي النقابة وتولى المنصب».

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نادية مصطفى 

وأضافت نادية مصطفى: «مش بس المعاشات اللي زادت.. لأ.. مصطفى كامل كمان زود الحد الأدنى للعلاج، والحد الأدنى مش بس العلاج اللي هو الفواتير بتاعة العلاج؛ لأ، كمان المستشفيات وكده، يعني مبسوطة وسعيدة وفرحانة إن في حاجات جميلة تتعمل لصالح أعضاء الجمعية العمومية».

ونوهت نادية مصطفى قائلة: «فرحت جدا بتجديد مقر نقابة الموسيقيين وبقت بتليق بكل أعضاء الجمعية العمومية.. وأنا فخورة إان أنا عضو في مجلس الإدارة وعضو جمعية عمومية».

وقالت الفنانة نادية مصطفى -عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية- إن انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة بيد النقيب العام الفنان مصطفى كامل.

وتابعت نادية مصطفى: «مصطفى كامل دلوقتي نقيب الموسيقيين.. وهو عارف هنعمل ايه الخطوات اللي جاية.. وهو كل يوم بيعمل حاجة وفي سيستم احنا ماشيين عليه دلوقتي.. وهنشوف.. وهو اللي هيقرر واحنا كلنا معه كمجلس».

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