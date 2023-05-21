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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عودة مرعبة|الباحث الهولندي يُحذر: أنشطة زلزالية ذروتها في هذا الموعد

باحث الزلازل الهولندي
باحث الزلازل الهولندي

أثارت تحذيرات باحث الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس المتكررة في حالة من القلق لدى سكان العالم، خصوصًا بعد التنبؤ عدة مرات بحدوث زلازل قبل حدوثها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وكان أهمها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 من فبراير الماضي، ومن خلال السطور التالية نستعرض لكم آخر ما خرج به الباحث الهولندي من توقعات حول هزات أرضية جديدة من خلال تقرير عرضته فضائية العربية.

الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس


وعاود الباحث الهولندي إطلاق تحذيرات أثارت الجدل من جديد عن أنشطة زلزالية مرتبطة بحركة الكواكب والهندسة التي تنشأ مع الأرض، متوقعًا فيها أن هندسة الكواكب قد تؤدي إلى أنشطة زلزالية عنيفة وعالية المخاطر خلال الأيام المقبلة.
 

فرانك هوغربيتس

وأوضح الباحث الهولندي أن هندسة الكواكب والقمر قد تؤدي في 20 و 21 مايو إلى زيادة زلزالية في حدود الـ 6 درجات، وربما يحدث زلزال أقوى في حدود 22 مايو.

وجدير بالذكر أن تحذيرات العالم الهولندي تزامنت مع زلزال بقوّة 7.1 درجة ضرب، السبت، المحيط الهادي شرق كاليدونيا الجديدة، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، غداة وقوع زلزال قوي في المنطقة نفسها.

زلزال


والجمعة، وقع زلزال شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر في المحيط الهادي على بعد 300 كلم جنوب شرقي كاليدونيا الجديدة.

ورُصِدت الهزّة على عمق 37 كيلومتراً وعلى بعد 333.8 كلم عن سواحل كاليدونيا، بحسب المصدر ذاته.

وحذر مركز الإنذار بموجات التسونامي في المحيط الهادئ من أنّ تشكل موجة مدّ "ممكن" ضمن قطر قدره ألف كيلومتر حول مركز الزلزال.
 

وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائيىة يورونيوز.

أنشطة زلزالية ذروتها أغسطس


فيما حذر الباحث قبلها من أنشطة زلزالية قد تتخطى 8 درجات على مقياس ريختر خلال الأشهر المقبلة، وقد تبلغ ذروتها في أغسطس المقبل بسبب تحركات كوكبي المريخ وزحل.
 

الباحث الهولندي الهولندي فرانك هوغربيتس أنشطة زلزالية ريختر تسونامي المحيط الهادي كاليدونيا الجديدة

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