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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يدعو قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى محادثات ثلاثية في واشنطن

صدى البلد

   دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم /الأحد/، قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى محادثات رسمية ثلاثية في واشنطن.


وقال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية، رفض الكشف عن اسمه - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم - " إن بايدن دعا رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا ، ورئيس كوريا الجنوبية يون سول يول لعقد اجتماع آخر في واشنطن، وذلك خلال اجتماعهم الثلاثي بمدينة هيروشيما على هامش قمة مجموعة السبع".
وأضاف المسؤول الأمريكي " أن موعد هذا الاجتماع الثلاثي المقبل سيتم تحديده قريبا".
والتقى القادة على هامش قمة مجموعة السبع التي دعت إليها اليابان وكوريا الجنوبية مع بدء تحسن في العلاقات الثنائية بين البلدين الآسيويين .


وكان البيت الأبيض قد أعلن أن بايدن أثنى على عمل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي، يون سول يول، "الشجاع" لتحسين العلاقات الثنائية، وأكد أن الشراكة الثلاثية بين واشنطن وطوكيو وسول باتت "أقوى" بسبب جهودهما.
 

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