قصور الثقافة: برنامج أهل مصر في النسخة 11 يستهدف العريش| فيديو

قال أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال بهيئة قصور الثقافة ، إن برنامج "أهل مصر" عبارة عن برنامج رئاسي تطلقه وزارة الثقافة بإشراف رئيس مجلس الإدارة العامة لقصور الثقافة، موضحا أن البرنامج أطلق في دورته الـ 11 الحملة في أرض سيناء.

وأضاف أحمد يسري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن البرنامج يضم 15 شابا وفتاة من كل محافظة حدودية، و15 شابا من القاهرة بهدف دمجهم مع بعض، ورفع روح الانتماء لديهم، والتعرف على شكل مصر الكامل من خلال ورش فنية تهدف لتعلم الحرف المختلفة.

وأوضح مدير عام ثقافة الشباب والعمال بهيئة قصور الثقافة، أن وزيرة الثقافة تواجدت في العريش الأسبوع الماضي كرسالة بأن مدينة العريش سالمة ومطمئنة، مردفا: "عشنا أسبوع هناك مشوفناش غير الأمن والأمان، وربنا يخلي جيش وشرطة مصر" .

ولفت إلى أن اختيار الشباب في البرنامج يكون من ضمن الشباب المترددين على قصور الثقافة بالمحافظات، وتعريفهم ببرنامج المبادرة، وثقافة المكان المستهدف من خلال العصف الذهني.