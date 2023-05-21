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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد

العملات
العملات

سعر الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 21- 5-2023.

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت:

 

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.9 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.83 جنيه للبيع، و 33.46 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.46 جنيه للبيع، 38.33 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.33 جنيه للبيع و 8.24 جنيه للشراء

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.73 جنيه للبيع، 100.38 جنيه للشراء.

 

أسعار الدولار اسعار العملات الاجنبية والعربية اسعار العملات الاجنبية والعربية اليوم الجنيه الاسترليني الدولار

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