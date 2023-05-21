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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متابعة أعمال تنفيذ مستشفى ومركز شباب على 15 فدانا بقنا الجديدة

صدى البلد

 تفقد المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، والمهندس عبدالرحيم الزقيم، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، مشروع مستشفى سعة 175 سريرا بمنطقة النوادي بالامتداد الشمالي للحي السكني الأول بمدينة قنا الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أن المبنى الرئيسي للمستشفى يتكون من ٨ طوابق (بدروم وأرضي و ٦ أدوار متكررة)، والمستشفى سيستوعب ١٧٥ سريراً وتبلغ مساحة المبنى ٣٠١٠٠ متر مربع،  ونسبة إنجاز المشروع ٨٠٪ ، مؤكداً  زيادة معدلات التنفيذ.
 

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كما تفقد المهندس أيمن رشاد، مركز شباب بمساحة ١٥ فدانا بمركز خدمات المدينة بالحي السكني الأول، ويتكون من مبنى خدمات ومبنى متعدد الأغراض وحمام سباحة أوليمبي وحمام سباحة غطس وحمام سباحة أطفال ومدرجاته، وملعب كرة قدم قانوني ومدرجاته، وملعبي خماسي وثلاثي، وملعب تنس ومسجد وغرف أمن.

وشدد المهندس أيمن رشاد، على القائمين على تنفيذ المشروع بالالتزام بجودة التنفيذ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام برفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وفي سياق متصل، عقد المهندس أيمن رشاد، اجتماعاً مع بعض سكان مدينة قنا الجديدة، بحضور مسئولي الجهاز، للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم، والتي شملت خدمات الإنترنت فى بعض المجاورات وتحسين مستوى منظومة النقل الجماعي وتشغيل النادي الاجتماعي ومركز الشباب  وتكثيف التواجد الشرطي بالمدينة.

وفى نهاية الاجتماع، أعرب سكان المدينة عن سعادتهم بحسن الاستماع وتذليل العقبات أمامهم، متمنين التوفيق للمهندس أيمن رشاد، في مهام منصبه الجديد كرئيسٍ للجهاز.

قنا الجديدة النوادى

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