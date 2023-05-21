التنسيق الحضاري: «بينالي فينسيا» أهم المحافل الدولية في مجال الفنون.. فيديو

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن "بينالي فينسيا للعمارة" من أهم المحافل الدولية في مجال الفنون، مشيرا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تمتلك جناحا دائما في "بينالي فينيسيا".

وأضاف الدكتور محمد أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن الجهاز القومي للحضارة حريص على إطلاق مسابقة دائمة للمشروعات المعمارية للمشاركة في "بينالي فينسيا"، لافتا إلى أن عنوان مسابقة هذا العام كان عن "معمل المستقبل".

وأوضح أن الجهاز القومي للحضارة طرح عنوان المسابقة، وشارك فيها العديد من المعمارين المصريين، وفاز فيها مجموعة متميزة من جامعة عين شمس من أساتذة وخريجين من تخصصات مختلفة .

ولفت إلى أن المجموعة الفائزة قدموا رؤية عن الطبيعية المتأثرة بنهر النيل مثل الزراعة، والعمران، والبنية التحتية، والآثار المطلة على النيل.

وأشار إلى أن هناك إقبالا جيدا جدا على زيارة الجناح، ولأول مرة يكون هناك مشاركة من أكثر من جامعة مصرية، ووصل عدد المشاركين إلى 18 جامعة في دراسات وأبحاث النيل.

ونوه إلى أن المحاور في "معمل النيل" تضم دراسة أفكار للحفظ على البيئة المحيطة بالنيل، وتحقيق خدمات للمستخدمين.