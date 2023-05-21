نبيل الحلفاوي يوجه نصيحة للأهلي للتتويج بأبطال إفريقيا

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، نصيحة للأهلي قبل لقاء الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكتب عبر تويتر: “أرى أن المهمة صارت أصعب بتأهل الوداد. لكن لا نتعامل في القاهرة وكأن البطولة مباراة واحدة يكفينا فوز ولو بفارق هدف. بل يجب أن نوسع الفارق قدر الإمكان كما فعلنا في مباراتنا الأولى مع الترجي”.

ضرب نادي الوداد المغربي موعدا مع النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تخطيه عقبة صن داونزالجنوب إفريقي في نصف النهائي.

موعد مباراة الاهلي ضد الوداد المغربي

وتنطلق مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والوداد المغربي علي ملعب استاد القاهرة يوم الاحد ٤ يونيو في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ان تقام مباراة الإياب في المغرب يوم ١١ يونيو المقبل ، وتذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمباريات .