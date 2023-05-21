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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المحور السياسي للحوار الوطني يواصل جلساته |صور

المحور السياسي
المحور السياسي

تنطلق بعد قليل جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، بحيث تعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛

  • قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.
  • تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
  • الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛

  • النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
  • شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
  • الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
  • أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
  • شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
  • التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
  • عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.

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