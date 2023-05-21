المحور السياسي للحوار الوطني يواصل جلساته |صور

تنطلق بعد قليل جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، بحيث تعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛

قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛