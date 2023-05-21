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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشر قرار رئيس هيئة الدواء بترخيص مكتب علمي للدعاية وإعلان الأدوية

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الذي حمل رقم ١١٢ لعام ٢٠٢٣  قرار رئيس هيئة الدواء المصرية .

حيث نشرت قرار رئيس هيئة الدواء   رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٢٣  والذي جاء نصه :

رئيس هيئة الدواء المصرية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٢٧ لـسنة 1955 فـي شـأن مزاولة مهنـة وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجاريـة الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ ولائحته التنفيذية ؛ الصيدلة وتعديلاته 

وعلـى القـانـون رقـم ۱۲۱ لـسنة ١٩٨٢ فـي شـأن سـجل المستوردين ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لـسنة ٢٠٢١ بـشأن تنظيم المكاتب العلمية وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات ؛ ولصالح العمل ؛:د

( المادة الأولى):

يرخص بإنشاء مكتب علمي في شئون الدعاية للأدوية المسجلة بهيئـة الـدواء المصرية والخاصـة بالـشركة الأردنيـة الـسويدية للمنتجـات الطبيـة والتعقـيم (Joswe Medical) تحت اسم مكتب علمي : (رومكس فارماسيوتكال) ومقره : شقة رقم (۳) بالدور الأرضي بالعقار رقم (۲) - المجـاورة الثالثـة - الحي السابع – مدينة 6 أكتوبر .

ومقر مخزن العينات هو : شقة رقم (۳) بالدور الأرضـي بالعقـار رقـم (۲) -

المجاورة الثالثة – الحي السابع – مدينة 6 أكتوبر

( المادة الثانية ):

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، على نفقة المكتـب طـالـب التـرخيص.

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