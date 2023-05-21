نائبة: 3 آراء فقهية أجمعت بأحقية الأم في الوصاية على أموال أبنائها.. فيديو

قالت النائبة إيمان الألفى، عضو مجلس النواب، إن القانون استأمن الأم على أولادها بعد وفاة الزوج فكيف لا يستأمنها على أموال أولادها، موضحة: " لدينا 3 أراء فقهية أثبتت أن الأم لها الأحقية في ملكية أموال زوجها".

وقالت النائبة إيمان الألفي، خلال لقائها لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية "القناة الأولى "، إنه كان هناك اتفاق كبير على تعديل قانون الوصاية على المال بعد وفاة الزوج ، وكانت ضمن توصيات الحوار حصولها على الدعم للتعديل التشريعي للقانون.

وتابعت ، أن جلسة الحوار حول قانون الوصاية على المال كانت موفقة، ومخرجاتها كانت كثيرة وجيدة ولصالح القصر.

وأشارت، إلى أنها وجهت للأعضاء بالحوار الوطني أن توصيات المجلس هي سند لأطفال قصر ، وليس مواطنين عاديين ، وستمنحهم الحق في حياة كريمة .