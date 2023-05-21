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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 13 شخصا بحوزتهم مخدرات في أسوان

المتهمين
المتهمين

شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية بنطاق دوائر مراكز شرطة (كوم أمبو ، نصر النوبة ، إدفو - قسم شرطة أول أسوان) .

أسفرت جهودها عن ضبط (13 شخصا لعدد "6 منهم معلومات جنائية") ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,750 كيلو جرام -كمية من مخدر البانجو وزنت 31,750 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون – عدد 200 قرص تامول المخدر – 4 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 5 فرد محلى – 13 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .

         

 كما تم ضبط (شخصين) محكوم عليهما فى أحكام جنائية .

  

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة .

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