ضبط 13 شخصا بحوزتهم مخدرات في أسوان

شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية بنطاق دوائر مراكز شرطة (كوم أمبو ، نصر النوبة ، إدفو - قسم شرطة أول أسوان) .

أسفرت جهودها عن ضبط (13 شخصا لعدد "6 منهم معلومات جنائية") ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,750 كيلو جرام -كمية من مخدر البانجو وزنت 31,750 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون – عدد 200 قرص تامول المخدر – 4 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 5 فرد محلى – 13 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .

كما تم ضبط (شخصين) محكوم عليهما فى أحكام جنائية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة .