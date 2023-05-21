لقطات جديدة لحظة انفجار طائرة F-18 في قاعدة جوية إسبانية| فيديو

كشفت لقطات جديدة، لحظة تحطم طائرة مقاتلة من طراز F-18 في قاعدة جوية إسبانية قبل أن تشتعل فيها النيران.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، وقع الحادث في قاعدة سرقسطة الجوية ، على بعد حوالي 262 كم شمال شرق مدريد ، صباح يوم السبت (20 مايو) ، ولحسن الحظ ، تمكن الطيار من الخروج بأمان.



ويوضح مقطع فيديو صوره عامل في القاعدة الجوية ، طائرة من طراز F-18 تنحرف في الجو خلال مشاركتها في عرض جوي عندما وقع الحادث بعد منتصف النهار بقليل، حيث تحطمت الطائرة على أحد مدارج القاعدة الجوية في عاصمة أراجون.

وفور سقوط الطائرة سرعان ما انفجرت وخلقت كرة نارية ضخمة تحلق في السماء.

فيما يمكن سماع صراخ العمال المذهولين وهم يشاهدون الطائرة وهي تنفجر، حيث أظهرت نسخة أطول من الفيديو أن الطائرة F-18 تبدو وكأنها تكتسب ارتفاعًا قبل ان تسقط على وجهها.