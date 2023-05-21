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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الخفافيش يمكن أن تنقذ الملايين إذا ظهرت جائحة جديدة.. تفاصيل

الخفافيش
الخفافيش

قال أحد الخبراء إن الخفافيش المقاومة للفيروس يمكن أن تكون المفتاح لإنقاذ ملايين الأرواح في حالة حدوث جائحة آخر. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، حين ضرب جائحة Covid-19 في مارس 2020 ، كان يعتقد أن المرض نشأ إما من مختبر صيني أو من الخفافيش في سوق رطب في ووهان.

وبينما يبدو أن التفسير الأخير هو التفسير الأكثر منطقية ، حيث قال أحد الخبراء الآن أن الخفافيش ستثبت أنها حيوية في محاولة منع حدوث حلقة أخرى من إغلاق العالم.

الخفافيش 

وفقًا للباحثة إيما تيلينج، من كلية دبلن الجامعية ، فإن المخلوقات الطائرة المثيرة للانقسام المرتبطة عادةً بمصاصي الدماء لديها القدرة على "تعليمنا الكثير حول كيفية مكافحة المرض".

وقالت لصحيفة الجارديان: "تعتبر خفافيش حدوة الحصان من آسيا المستودع الأصلي للفيروس الذي تطور ليصبح سارس- CoV-2 ، والذي تغير على الأرجح في الأنواع الوسيطة من الثدييات.

الخفافيش المقاومة للفيروس إنقاذ ملايين ووهان

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