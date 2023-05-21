وفاة أب بعدوى خطيرة بعد دقة وشم على جسده بإنجلترا.. تفاصيل

توفي أب بعد إصابته بعدوى خطيرة بسبب رسمه لوشم باستخدام معدات غير صحية وسط تحذيرات من الشرطة بشأن استخدام فناني التحبير غير الرسميين.

أكدت شرطة كليفلاند أن بن لاري ، 32 عامًا ، توفي في 6 مايو ، مع تحذير القوة الجمهور من مخاطر استخدام ممارسين غير رسميين للوشم.

وقالت عائلة السيد لاري: “لقد أحب الجميع ابننا الغالي والمحبوب واللطيف واثر برحيله على قلوب الكثيرين”.

ضحية الوشم

وأضافوا "لا يجب أن يفقد أي والد طفلًا ، ولا يجب أن يفقد أي طفل والده ولا يجب أن يفقد أي جد حفيدًا." قلوبنا محطمة ، نحن محظوظون جدًا لأن لدينا حفيدنا الجميلين للحفاظ على إرثه وذكرياتنا عنه على قيد الحياة".

فيما يحقق المحققون في الظروف المحيطة بوفاة الاب ويعملون عن كثب مع مجلس ميدلسبره.

وكانت شرطة كليفلاند أبلغت الناس بمخاطر المعدات غير الصحية التي يستخدمها فنيو الوشم غير المرخصين.