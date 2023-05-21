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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يرحب بتوقيع الأطراف السودانية اتفاق الهدنة الجديد بجدة

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق هدنة جديد لمدة أسبوع، معربا عن أمله في أن يتم تمديد الهدنة والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار.

وثمن رئيس البرلمان العربي جهود المملكة العربية السعودية الدؤوبة لحلحلة الأزمة السودانية وتهيئة الأجواء من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة يعيد الأمن والهدوء والاستقرار إلى السودان.

وجدد العسومي دعوته جميع الأطراف السودانية إلى الالتزام بالاتفاق والوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى الحل السياسي لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.
 

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