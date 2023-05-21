سدد نحوهما عدة طعنات.. تفاصيل دامية في قضية مقتل أم وابنتها بالإسماعيلية

تجرد ابن من المشاعر الإنسانية وأقدم علي قتل والدته وشقيقته في قرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، مسددا نحوهما عدة طعنات نافذة أودت بحياتهما.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بمحافظة الإسماعيلية، يفيد ورود بلاغ بقيام شاب " مدمن" بقتل والدته وشقيقته، بعد وقوع مشاجرة بينهم.

من جانبها أكدت مصادر مطلعة أن المتهم يتعاطي المخدرات ويعاني من الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.