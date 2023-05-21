عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يصف مواقف الجمهوريين بالمتطرفة.. وهذا ما طلبه منهم بشأن الديون

بايدن
بايدن

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن مقترحات الحزب الجمهوري بشأن أزمة سقف الدين بأنها "غير مقبولة، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
قال الرئيس جو بايدن اليوم الأحد من هيروشيما في اليابان، إن على الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي أن يبتعدوا عن "مواقفهم المتطرفة" بشأن المحادثات المتوقفة الآن بشأن رفع حد ديون أمريكا وأنه لن يكون هناك اتفاق لتفادي تعثر كارثي إلا بشروطهم.

وأضاف بايدن في هيروشيما باليابان حيث حضر قمة مجموعة السبعة: "حان الوقت لكي يقبل الجمهوريون أنه لا يوجد اتفاق بين الحزبين سيتم إجراؤه بشروطهم الحزبية فقط".

تابع بايدن إبنه قام بدوره بمحاولة لرفع سقف الديون حتى تتمكن الحكومة الأمريكية من الاستمرار في دفع فواتيرها.
وقال: "حان الوقت الآن لكي يتحرك الجانب الآخر بعيدا عن موقفه المتطرف".

ومن المتوقع أن يتحدث بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي عن ولاية كاليفورنيا، في وقت لاحق الأحد.

يتمسك المشرعون من الحزب الجمهوري بمطالب بتخفيضات حادة في الإنفاق، رافضين البدائل التي اقترحها البيت الأبيض لتقليل العجز.

لعدة أشهر، رفض بايدن الدخول في محادثات بشأن حد الديون، مصرا على أن الكونجرس كان يحاول استخدام التصويت على حد الاقتراض كوسيلة ضغط لأخذ عليه في مسائل أخرى.

ولكن مع قول وزارة الخزانة الأمريكية إن الأموال قد تنفد في أقرب وقت ممكن في 1 يونيو، وقيام الجمهوريين بوضع تشريعاتهم الخاصة ومايريدونه على الطاولة، أطلق البيت الأبيض محادثات بشأن صفقة حول الميزانية التي يمكن أن يصاحبها زيادة في حد الدين.

الأمريكي جو بايدن الجمهوريين الجمهوري الحزب الجمهوري الحكومة الأمريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن المتطرفة النواب الأمريكي المشرعون رفع سقف الديون صحيفة واشنطن بوست قمة مجموعة السبع كيفن مكارثي مجموعة السبع ولاية كاليفورنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

سقوط باخموت.. أوكرانيا تنفي وروسيا تؤكد فما هي الحقيقة؟

مقتل 6 في هجوم على حدود إيران

بايدن يجدد دعمه.. حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.. فلماذا الآن؟

شاهد.. الفيضانات تبتلع المنازل وتسبب انهيارات أرضية بإيطاليا

أمريكا تستفز الصين من جديد في تايوان .. تفاصيل

بعد سقوط باخموت.. هل الإمدادات العسكرية أفضل طريقة لمساعدة أوكرانيا؟

هل تتجه أمريكا ودول السبع للتصعيد مع الصين وروسيا؟

روسيا ترد على قادة مجموعة السبع

ترشيحاتنا

عواقب وخيمة .. طبيب البيت الأبيض السابق يفجر مفاجأة بشأن صحة بايدن العقلية

ظهور عملة جديدة.. اليورو يتلقي ضربة قوية في المعاملات الدولية

بعد استقبال سلطان عمان بمطار القاهرة.. السيسي يصل إلى قصر الاتحادية.. شاهد

نجم الوداد السابق: سنواجه الأهلى على «ملعب الرعب»

مخادع .. رئيس مجموعة فاجنر يفجر مفاجأة بشأن تصريحات زيلينسكي عن باخموت

عقوبات بالحبس والغرامات.. هل ما حدث في امتحانات الصف الثالث الإعدادي غش ولا تسريب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات جديدة لحظة انفجار طائرة F-18 في قاعدة جوية إسبانية| فيديو

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

الجمهور يسأل| هل سيشارك الشناوي بنهائي إفريقيا؟.. والجهاز الطبي للأهلي يجيب

فيديو

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ