بايدن يصف مواقف الجمهوريين بالمتطرفة.. وهذا ما طلبه منهم بشأن الديون

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن مقترحات الحزب الجمهوري بشأن أزمة سقف الدين بأنها "غير مقبولة، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

قال الرئيس جو بايدن اليوم الأحد من هيروشيما في اليابان، إن على الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي أن يبتعدوا عن "مواقفهم المتطرفة" بشأن المحادثات المتوقفة الآن بشأن رفع حد ديون أمريكا وأنه لن يكون هناك اتفاق لتفادي تعثر كارثي إلا بشروطهم.

وأضاف بايدن في هيروشيما باليابان حيث حضر قمة مجموعة السبعة: "حان الوقت لكي يقبل الجمهوريون أنه لا يوجد اتفاق بين الحزبين سيتم إجراؤه بشروطهم الحزبية فقط".

تابع بايدن إبنه قام بدوره بمحاولة لرفع سقف الديون حتى تتمكن الحكومة الأمريكية من الاستمرار في دفع فواتيرها.

وقال: "حان الوقت الآن لكي يتحرك الجانب الآخر بعيدا عن موقفه المتطرف".

ومن المتوقع أن يتحدث بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي عن ولاية كاليفورنيا، في وقت لاحق الأحد.

يتمسك المشرعون من الحزب الجمهوري بمطالب بتخفيضات حادة في الإنفاق، رافضين البدائل التي اقترحها البيت الأبيض لتقليل العجز.

لعدة أشهر، رفض بايدن الدخول في محادثات بشأن حد الديون، مصرا على أن الكونجرس كان يحاول استخدام التصويت على حد الاقتراض كوسيلة ضغط لأخذ عليه في مسائل أخرى.

ولكن مع قول وزارة الخزانة الأمريكية إن الأموال قد تنفد في أقرب وقت ممكن في 1 يونيو، وقيام الجمهوريين بوضع تشريعاتهم الخاصة ومايريدونه على الطاولة، أطلق البيت الأبيض محادثات بشأن صفقة حول الميزانية التي يمكن أن يصاحبها زيادة في حد الدين.