مصر مع العراق في أولى مباريات البطولة الافروآسيوية للأقزام

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم "الأقزام"، لخوض منافسات البطولة الافرواسيوية 2023 بمواجهة العراق ظهر غد الاثنين فى الجولة الأولى، التي تستضيفها المدينة المغربية الدار البيضاء، خلال الفترة من 20 وحتى 30 مايو الجارى.

وتنطلق مباراة منتخب مصر والعراق في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت مصر.

ويشارك المنتخب المصري لقصار القامة " الأقزام"، في البطولة بجانب كل من المغرب البلد المضيف والعراق والأردن ولبنان وفلسطين، وكما تم توجية الدعوة لكل من ساحل العاج وكينيا.

وتأتي البطولة الافرواسيوية فرصة جيدة للاستعداد لدورة الألعاب العالمية والتى ستقام فى المدينة الألمانية كولونيا فى الفترة من 27 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل.

وتتكون بعثة المنتخب المصري من 16 فرد ويترأس البعثة علي شعبان مدير المنتخب، ويقود المنتخب فنيًا محمد البيضا، و محمود الحضري ومدرب.

قائمة منتخب لقصار القامة " الأقزام" تضم قائمة اللاعبين كل من، أحمد عبد الرازق، وليد عصام، عبد الرحمن بركات، مهدي محمد، مروان عمرو، يوسف راوي، عبد الغني حسين، رمضان السيد، مصطفي محمود ممدوح سعيد، وحراسة المرمى سعيد الخرباوي وعماد جودة.