عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرية المصري: قانون الأحزاب السياسية لا يتواكب مع دستور 2014

صدى البلد

قدم النائب أحمد مهني، ممثل حزب الحرية المصري بالحوار الوطني، التحية لرئيس الجمهورية، والهيئة الفنية للحوار الوطني، بسبب الدعوة الكريمة لتبادل الحوار والآراء في سبيل الوطن.

وقال مهني، خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، إن تنوع الحضور سواء من شخصيات حزبية أو غيرها يصب في مصلحة الدولة المصرية، ولا بد أن نتمسك بها ونستثمرها لصالح المواطنين.

وأوضح أنه لا يستيطع أي حزب سياسي أن يمارس نشاطه ويثبت تواجده بدون توافر امتلاك برنامج سياسي، وهيكل تنظيمي، وكوادر حزبية، بالإضافة للائحة نظام داخل الحزب، مؤكدًا أنه إن لم تتواجد كل تلك المقومات فلن يستطيع الحزب التواجد بالشارع المصري.

وشدد ممثل حزب الحرية المصري بالحوار الوطني، على أن قانون الأحزاب السياسية لا يتواكب مع دستور 2014، خاصة ما وضع في المادة 74 من القانون، وهذا يطالبنا بتعديل جذري لتعديل القانون حتى يتواكب مع الدستور الحالي.

ولفت إلى أن حزب الحرية المصري، يطالب باحتواء جميع الآراء المختلفة، ورفع الوعي خاصة المتعلقة بالمشاركة بالانتخابات، وتعظيم الموارد، وفتح آفق جديدة سواء بالتمويل أو بالاستثمار.

الحوار الوطني الحرية حزب الحرية حزب الحرية المصرى المحور السياسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

عواقب وخيمة .. طبيب البيت الأبيض السابق يفجر مفاجأة بشأن صحة بايدن العقلية

ظهور عملة جديدة.. اليورو يتلقي ضربة قوية في المعاملات الدولية

بعد استقبال سلطان عمان بمطار القاهرة.. السيسي يصل إلى قصر الاتحادية.. شاهد

نجم الوداد السابق: سنواجه الأهلى على «ملعب الرعب»

مخادع .. رئيس مجموعة فاجنر يفجر مفاجأة بشأن تصريحات زيلينسكي عن باخموت

عقوبات بالحبس والغرامات.. هل ما حدث في امتحانات الصف الثالث الإعدادي غش ولا تسريب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات جديدة لحظة انفجار طائرة F-18 في قاعدة جوية إسبانية| فيديو

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

الجمهور يسأل| هل سيشارك الشناوي بنهائي إفريقيا؟.. والجهاز الطبي للأهلي يجيب

فيديو

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ