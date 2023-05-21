الحرية المصري: قانون الأحزاب السياسية لا يتواكب مع دستور 2014

قدم النائب أحمد مهني، ممثل حزب الحرية المصري بالحوار الوطني، التحية لرئيس الجمهورية، والهيئة الفنية للحوار الوطني، بسبب الدعوة الكريمة لتبادل الحوار والآراء في سبيل الوطن.

وقال مهني، خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، إن تنوع الحضور سواء من شخصيات حزبية أو غيرها يصب في مصلحة الدولة المصرية، ولا بد أن نتمسك بها ونستثمرها لصالح المواطنين.

وأوضح أنه لا يستيطع أي حزب سياسي أن يمارس نشاطه ويثبت تواجده بدون توافر امتلاك برنامج سياسي، وهيكل تنظيمي، وكوادر حزبية، بالإضافة للائحة نظام داخل الحزب، مؤكدًا أنه إن لم تتواجد كل تلك المقومات فلن يستطيع الحزب التواجد بالشارع المصري.

وشدد ممثل حزب الحرية المصري بالحوار الوطني، على أن قانون الأحزاب السياسية لا يتواكب مع دستور 2014، خاصة ما وضع في المادة 74 من القانون، وهذا يطالبنا بتعديل جذري لتعديل القانون حتى يتواكب مع الدستور الحالي.

ولفت إلى أن حزب الحرية المصري، يطالب باحتواء جميع الآراء المختلفة، ورفع الوعي خاصة المتعلقة بالمشاركة بالانتخابات، وتعظيم الموارد، وفتح آفق جديدة سواء بالتمويل أو بالاستثمار.