وكيل أوسوريو يكشف حقيقة رحيل البارون الكولومبي عن الزمالك

كشف محمد حبشي، وكيل أعمال خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، حقيقة رحيل المدرب الكولمبي عن تدريب الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

كانت تقارير صحفية، قد أكدت مؤخرا أن مجلس إدارة نادي الزمالك يدرس إقالة أوسوريو بنهاية الموسم الجاري، والتعاقد مع الجنوب إفريقي ببتسو موسيماني.

وقال محمد حبشي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس:" أوسوريو سعيد بتواجده في نادي الزمالك ويعمل مع اللاعبين خطوة بخطوة، وهو يعلم جيدا أن جاء في ظروف صعبة لكنه يدرك أن الأمور ستتحسن في الفترة المقبلة".

وأضاف:" أوسوريو ليس لديه أي تخوف من الأوضاع الحالية مع نادي الزمالك وأموره المادية تسير بشكل طيب، وهو يركز فقط على الجوانب الفنية".

كان نادي الزمالك تعاقد أوسوريو “مؤخرا”، خلفا للمدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا.