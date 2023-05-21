إيسترن كومبانى توقع بروتوكولا مع مستشفى شفاء الأورمان بالصعيد

أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني عن توقيعها بروتوكول تعاون لدعم مستشفى شفاء الأورمان بالصعيد للمساهمة في علاج مرضى السرطان، من خلال قيام الشركة الشرقية بالتبرع لصالح المستشفى، لإنشاء 3 غرف رعاية مركزة وتوفير الأدوية والعلاج الكيماوي والإشعاعي للمرضي، لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والطبية المقدمة لمرضى السرطان من أهالي الصعيد، والمساهمة في إنهاء قوائم الانتظار.. وقع البروتوكول كل من هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية " إيسترن كومباني " والمهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وبحضور عدد كبير من قيادات الشركة وجمعية الأورمان.

يأتي البروتوكول في إطار تنفيذ الشركة الشرقية ايسترن كومباني لاستراتيجيتها الهادفة لدعم المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح والتعاون معها في قطاع الصحة، وتم اختيار مستشفى شفاء الأورمان باعتبارها من الكيانات الطبية الكبرى التي تخدم قطاع كبير من المواطنين بمحافظات الصعيد وتقديم كافة الخدمات الصحية المتعلقة بعلاج السرطان.

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، أن قرار التبرع لصالح مستشفى شفاء الأورمان بالصعيد، يأتي اتساقا مع مسئوليتها المجتمعية تجاه أهالي الصعيد من مرضي السرطان ، وضرورة تقديم الدعم اللازم للصرح الطبي الخيري لتقديم أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، موضحا أن التبرع يأتي ضمن التوجه العام بالشركة لدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والعمل على تقديم الدعم للمواطنين، خاصة أن التبرع يتضمن أيضا توفير الأدوية والعلاج الكيماوي والإشعاعي للمرضى، مضيفًا أن تعاون الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" و"جمعية الأورمان" بدأ منذ عام ٢٠٢٢ من خلال تبرع الشركة بالمساهمة في تجهيز 3 غرف رعاية مركزة بالمستشفى.

قال المهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان "سعيد بالتعاون مع الشركة الشرقية - ايسترن كومباني في دعم مرضى سرطان الصعيد بمستشفى شفاء الأورمان، لا سيما أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الجمعية التي تتبناها لتعظيم الاستفادة من المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات الكبرى الرائدة لصالح الأسر الأكثر احتياجا في القرى الأشد فقرا" مؤكدا أن مستشفى شفاء الأورمان هي جزء هام من أنشطة الأورمان الأم التي لها إسهامات في كافة المجالات الخدمية والطبية في مصر."

ثمن القباني دور الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" الذي لا يقتصر فقط على كونها من أكبر المؤسسات الاقتصادية الكبرى المصرية لكنها واحدة من المشاركين الفاعلين في تنمية المجتمعات المحلية فضلا عن حرصها على توفير الدعم والحماية الاجتماعية للمواطن المصري، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.