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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 789 لسنة 2023 بشأن الأذن لـ21 مواطنا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء فى القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، أنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يؤذن لكل من الـ21 مواطنا المدرجة أسماؤهم فى البيان التالى بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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9670806B-BBBD-4C31-98B6-1B0E47729D86
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