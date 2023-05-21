حزب مصر الحديث: غلق باب الفساد أهم إشكالية بالحكم المحلي.. فيديو

ناقش المستشار الإعلامي إسلام عفيفي، ممثل حزب مصر الحديث، إشكاليات الحكم المحلي، قائلا إن أول مشكلة تواجه الحكم المحلي هي العلاقة بين المركزية واللامركزية، وفض الاشتباك في المفاهيم بين الإدارة المحلية والحكم المحلي.

وأضاف إسلام عفيفي، خلال جلسة بالحوار الوطني عن الحكم المحلي، أن أهم إشكالية هي غلق باب الفساد في المحليات من حيث الانتخابات، وتنفيذ القرارات، وإصدار القوانين.

وشهدت الجلسة الخاصة بمناقشة "قانون المجالس الشعبية المحلية"، ضمن لجنة المحليات بالمحور السياسي أحد محاور الحوار الوطني، مناقشات حادة، أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار، أنها مثمرة ومفيدة.