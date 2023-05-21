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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 8 في حوادث طرق متفرقة بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 8 أشخاص آخرين فى حوادث طرق متفرقه بالمنيا بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات يفيد مصرع  طفل  فيما اصيب 8 أشخاص أخرين فى 5 حوادث طرق في المنيا بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ .

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ولقي طفل مصرعة صدمة سيارة بأحدى قرى مركز  ابوقرقاص فيما اصيب 3 أشخاص في حادث سيارتين بطريق المحيط أمام نزلة رومان بابوقرقاص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق  الزراعي القاهرة أسوان أمام إحدى قرى مركز المنيا.

وأصيب شخص في حادث تصادم سيارة سرفيس بشخص بمدينة المنيا واخر في حادث انقلاب دراجة بخارية أمام نقطة بإحدى قرى مركز ديرمواس .

تم نقل المصابين الي المستشفيات للعلاج ، والتحفظ علي المركبات تحت تصرف النيابة العامة .

8 أشخاص أجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بالمنيا حادث إنقلاب سيارة ربع طريق الزراعي

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