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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير أمن الكيان الصهيوني يقتحم المسجد الأقصى.. فيديو

وزير الأمن الإسرائيلي
وزير الأمن الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى

عرضت فضائية “ يورونيوز ” تقريرا عن اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي القدس ، وهو يقول : “نحن أسياد القدس ” . 

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينة أنه وصل في ساعات الصباح الباكر دخل وزير الأمن الإسرائيلي إلى ساحة البراق، وتبعه عشرات المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، "ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل.

 

وعقدت حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، جلستها الأسبوعية، في أنفاق حائط البراق بمدينة القدس المحتلة، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة الذي قال فيها إن الشعب اليهودي لا علاقة له بالقدس.

وزير الامن الإسرائيلي فضائية “ يورونيوز ” وكالة الأنباء الفلسطينة توك شو القدس نحن أسياد القدس ساحة البراق

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