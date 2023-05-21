مصر وألمانيا تفتتحان سوق السمك الجديدة في المنيب

احتفل محافظ الجيزة وممثلو وزارة الإسكان والسفارة الألمانية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، اليوم الأحد، بافتتاح مجمع البنية التحتية الذي تم تشييده حديثًا، والذي سوف يكون مقراً لسوق السمك المحلية في مصر بمنطقة المنيب، جنوب الجيزة.

ويعد تجديد السوق جزءا من مشروع "البنية التحتية بالمشاركة الأهلية" (PIP)، ذلك المشروع الألماني المصري الذي يركز على دمج المجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ البنية التحتية.

يبلغ التمويل الإجمالي للمشروع 33.5 مليون يورو، مقدمة من جانب الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU) بالتعاون مع شركائنا المصريين من وزارة الإسكان والمحافظات المعنية.



جدير بالذكر أنه بفضل الدعم من ألمانيا والاتحاد الأوروبي وبفضل التعاون الوثيق القائم على الثقة المتبادلة مع الشركاء المصريين والمجتمع المحلي، تم تزويد سوق السمك في المنيب بهيكل جديد من الصلب، بالإضافة إلى نظام صرف صحي ومساحات تقسيم جديدة للبائعين بها جميع المرافق المطلوبة من مياه وكهرباء وصرف صحي.

ولعبت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ دورًا حيويًا في بناء القدرات وتوجيه عملية الاختيار التي ضمنت أن يكون للأصوات المحلية رأيها في المشروع.

ويسمح إشراك المجتمعات المحلية في عملية التخطيط والتنفيذ ، بإيجاد حلول مصممة خصيصًا لكل حالة، ويساعد على خلق شعور أفضل بالملكية، ويؤدي هذا إلى قيمة اجتماعية مضافة واستدامة أكبر.

سوق السمك الجديدة ليس مجرد تحسين للبنية التحتية، ولكنه أيضًا مكان للتبادل والتجمع الاجتماعي لسكان المنطقة.

تتكون السوق من مبنى إداري ومطعم ويساعد على خلق فرص عمل.

أخيرًا وليس آخرًا، إنه إجراء جاء في الوقت المناسب يعمل على تحسين الأمن الغذائي على الفور وكذلك تحسين قدرة سلاسل التوريد المحلية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.