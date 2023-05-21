الدمار الشامل.. زيلينسكي يقارن حال باخموت الأوكرانية بـ هيروشيما اليابانية

قارن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد "الدمار الشامل" الذي شهدته مدينة باخموت بتدمير مدينة هيروشيما اليابانية في عام 1945، والتي تستضيف الآن قمة مجموعة السبع، بعد أن ضربتها قنبلة ذرية أمريكية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي باجتماع قمة السبع إن صور هيروشيما المدمرة التي شاهدها أثناء زيارته للمدينة اليابانية "تذكره حقًا" بمدينة باخموت الواقعة شرقي أوكرانيا، والمستوطنات أو البلدات المماثلة الأخرى.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أضاف "نفس الشيء، الدمار الشامل المطلق.. لم يبق أي شيء على قيد الحياة، كل المباني دمرت".

وتابع أن إعادة بناء اليابان لهيروشيما ألهمته بإعادة بناء المدن والبلدات الأوكرانية التي دمرت في الغزو.

وأشار الرئيس الأوكراني "نحلم بإعادة بناء كل مدننا التي دمرت الآن وكل قرية لم يبق فيها منزل واحد بعد الضربات الروسية".

وشهدت مدينة باخموت، التي تنفي أوكرانيا سيطرة روسيا عليها أمس السبت، أكثر المعارك ضراوة في الصراع.

ونفى الرئيس زيلينسكي سيطرة روسيا على باخموت بالكامل، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية ما زالت موجودة في المدينة.

وقال زيلينسكي ردًا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إن باخموت لم يتم السيطرة عليها من قبل روسيا وأن القوات الأوكرانية لا تزال في المدينة، لكنه لا يستطيع إعطاء معلومات واضحة.

وأضاف: "نحن نحارب بفضل شجاعة شعبنا ومحاربينا. ولا أستطيع أن أشارككم الأمور التكتيكية لجيشنا".

وأشار إلى أن السلام لن يحل إلا بعد إخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا أنه من المهم أن "نتحد معًا" لإشراك الجميع في صيغة السلام.