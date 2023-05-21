محافظ الإسكندرية الأسبق: لا بد من العمل على إصلاح الإدارة المحلية

أكد المهندس محمد عبد الحافظ، محافظ الإسكندرية الأسبق، أنه لا بد من العمل على وجود نظام يدير المحليات بشكل مستقل، مثلما يتم في دول خارج مصر، لضبط المنظومة.

وقال محمد عبد الحافظ، خلال كلمته التي ألقاها بحلسة الحوار الوطني المنعقدة، إنه لا بد من العمل على وجود إصلاح للإدارة المحلية، لضبط المحليات، والعمل على وجود قانون يتوافق مع عمل المحليات.

القرى والكفور والنجوع

وأضاف محافظ الإسكندرية الأسبق، أنه لا بد من الالتزام بالمجالس والإدارات المحلية والعمل على وجود انتخابات للوصول للمواطن بالقرى والكفور والنجوع، والتمثيل المناسب من كوادر لها كفاءة

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