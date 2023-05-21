بسبب إصابة الونش الزمالك يدرس التعاقد مع مدافع افريقي

تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك التعاقد مع مدافع جديد من شمال أفريقيا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي هذا لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد، خاصة بعد إصابة محمود حمدي " الونش" مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن قلة المدافعين المميزين في الدوري المصري دفعت إدارة الكرة للتفكير في ضم مدافع من شمال أفريقيا، بخلاف الاستقرار على عودة محمود علاء مدافع الفريق المعار للاتحاد السكندري عقب انتهاء إعارته.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم الأحد بالسويس استعدادا للقاء المرتقب أمام فريق الداخلية والمقرر له في التاسعة والنصف مساء غدا الاثنين باستاد السويس الجديد.