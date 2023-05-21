تجديد دماء.. عضو العفو الرئاسي يقترح قانون جديد للأحزاب يتضمن الدمج

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن مصر في أعقاب 25 يناير، شهدت تأسيس عدد من الأحزاب بكثرة، ولكن أصابها حالة من الشرزمة، وخاصة خلال فترة الإخوان.



واقترح خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، تشريع قانون جديد للأحزاب السياسية، يتضمن الدمج، وتنمية موارد الأحزاب داخليًا، بدلًا من الانفاق على المقرات طوال الوقت، كما أن فكرة التأسيس للأحزاب بـ 5 آلاف، رقم ضئيل، ولا بد من أن يكون تأسيس الأحزاب برقم أكبر منذ ذلك.

وشدد على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد، الحوكمة، وإلزامية المساهمة في العمل المجتمعي، ودعم تصعيد نخب جديدة وتجديد الدماء لدى الأحزاب بشكل مستمر، وإنشاء مفوضية إدارية عليا للأحزاب.