أخبار التكنولوجيا.. إزاي تعمل ستيكر بصور صحابك على واتساب.. أفضل موبايل أندرويد في مصر بسعر 3000 جنيه فقط

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يجب على أي شخص يملك هاتف ذكي أن يبحث عن تطبيقات متطفلة، التي يمكنها تجاوز أدوات الخصوصية التي توفرها كل من آبل وجوجل، والتي تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية معرفة ما إذا كان أحد البرامج يستخدم كاميرا الهاتف أو الميكروفون سرا للتجسس عليك بصمت.

تستمر منصات التجارة الإلكترونية في تقديم مجموعة من الصفقات والعروض المثيرة على جميع فئات الهواتف الذكية، حيث يمكن للعملاء الحصول على منتجاتهم المميزة من العلامات التجارية الشهيرة مقابل خصم فوري.

تشمل عروض الصيف، خصومات رائعة على هواتف الفلاجشيب الرائدة من سامسونج مثل جوال جالكسي اس 21 الترا، حيث توفر مواقع التجارة الإلكترونية عروض مغرية على الهواتف الذكية، مما يمنح العملاء على فرصة لشراء الهاتف الباهظ الثمن بتكلفة أقل بكثير من قيمته الحقيقية.

أصدر واتساب WhatsApp، تحديثا سريا لخدمة التراسل ذات الشعبية الكبيرة والتي ستجعل الدردشة أكثر خصوصية.

وفي حال إذا قمت بإرسال واستقبال رسائل لا تريد أن يراها أي شخص آخر، فإن التحديث الأخير من واتساب سيساعدك على حمايتها وإخفائها عن أعين المتطفلين.

يطرح تطبيق المراسلة الفوري واتساب WhatsApp ميزة الستيكر حيث أنها تسعى دوما لإضافة ميزات جديدة لجعل التواصل مع العائلة والاصدقاء اكثر سهولة واكثر متعة.

تعد أحد الأشياء الرائعة في هواتف أندرويد Android هو عدد الطرز المتاحة للاختيار من بينها. يمكن أن يكون هذا أيضًا ساحقًا ، حيث قد يكون من الصعب اختيار الشخص المناسب لذلك سنساعدك بهاتف رائع من موتورولا وسعره مناسب جدا.