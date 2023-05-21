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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. إزاي تعمل ستيكر بصور صحابك على واتساب.. أفضل موبايل أندرويد في مصر بسعر 3000 جنيه فقط

أخبار التكنولوجيا//إزاي
أخبار التكنولوجيا//إزاي تعمل ستيكر بصور صحابك على واتساب..أ

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تتجسس عليك سرا.. انتبه لـ تطبيقات أندرويد وآيفون هذه

 

يجب على أي شخص يملك هاتف ذكي أن يبحث عن تطبيقات متطفلة، التي يمكنها تجاوز أدوات الخصوصية التي توفرها كل من آبل وجوجل، والتي تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية معرفة ما إذا كان أحد البرامج يستخدم كاميرا الهاتف أو الميكروفون سرا للتجسس عليك بصمت.

 

بسعر مخفض.. عرض جديد على هاتف آيفون 13 من آبل

 

تستمر منصات التجارة الإلكترونية في تقديم مجموعة من الصفقات والعروض المثيرة على جميع فئات الهواتف الذكية، حيث يمكن للعملاء الحصول على منتجاتهم المميزة من العلامات التجارية الشهيرة مقابل خصم فوري.

 

خصم رائع على وحش سامسونج جالكسي اس 21 الترا

 

تشمل عروض الصيف، خصومات رائعة على هواتف الفلاجشيب الرائدة من سامسونج مثل جوال جالكسي اس 21 الترا، حيث توفر مواقع التجارة الإلكترونية عروض مغرية على الهواتف الذكية، مما يمنح العملاء على فرصة لشراء الهاتف الباهظ الثمن بتكلفة أقل بكثير من قيمته الحقيقية.

 

واتساب يجلب ميزة مذهلة طال انتظارها

 

أصدر واتساب WhatsApp، تحديثا سريا لخدمة التراسل ذات الشعبية الكبيرة والتي ستجعل الدردشة أكثر خصوصية.

وفي حال إذا قمت بإرسال واستقبال رسائل لا تريد أن يراها أي شخص آخر، فإن التحديث الأخير من واتساب سيساعدك على حمايتها وإخفائها عن أعين المتطفلين.

 

إزاي تعمل ستيكر بصور صحابك على واتساب

 

يطرح تطبيق المراسلة الفوري واتساب WhatsApp ميزة الستيكر حيث أنها تسعى دوما لإضافة ميزات جديدة لجعل التواصل مع العائلة والاصدقاء اكثر سهولة واكثر متعة.

 

أفضل موبايل أندرويد في مصر..بسعر 3000 جنيه فقط

 

تعد أحد الأشياء الرائعة في هواتف أندرويد Android هو عدد الطرز المتاحة للاختيار من بينها.  يمكن أن يكون هذا أيضًا ساحقًا ، حيث قد يكون من الصعب اختيار الشخص المناسب لذلك سنساعدك بهاتف رائع من موتورولا وسعره مناسب جدا.

 

أفضل موبايل أندرويد في مصر إزاي تعمل ستيكر واتساب سامسونج جالكسي اس 21 الترا عرض جديد على هاتف آيفون 13

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