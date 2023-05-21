بسعر مخفض.. عرض جديد على هاتف آيفون 13 من آبل

تستمر منصات التجارة الإلكترونية في تقديم مجموعة من الصفقات والعروض المثيرة على جميع فئات الهواتف الذكية، حيث يمكن للعملاء الحصول على منتجاتهم المميزة من العلامات التجارية الشهيرة مقابل خصم فوري.

عرض جديد على هاتف آيفون 13

لحسن الحظ، يتوفر هاتف آيفون 13 من آبل، مقابل خصم يقدر بـ 3%، على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في الهند.

ويتوفر هاتف آيفون 13، بسعة 4 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الأزرق في الهند، مقابل سعر 74900 روبية هندية، بدلا من 79900 روبية هندية.

عرض جديد على هاتف آيفون 13

مميزات هاتف آبل آيفون 13

جاء هاتف آيفون 13، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED، يبلغ قياسها 6.1 بوصة، تتميز بطبقة حماية من نوع ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة لحمايتها، تدعم معدل تحديث يبلغ 12 هرتز فى الثانية، وكثافة بكسل تبلغ 460 بكسل في البوصة.

عرض جديد على هاتف آيفون 1

وزودت آبل هاتف آيفون 13، بواسطة معالجها الرائد A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.

ويتمتع هاتف آيفون 13، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 12 ميجابكسل إلى جانب كاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل، تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار في الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، تدعم التصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

ويحزم هاتف آيفون 13، بطارية بقوة 3240 مللي أمبير في الساعة، تأتي مع دعم للشحن السريع يصل إلى 20 وات.