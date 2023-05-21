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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باطلالة ساحرة.. زوجة حارس الزمالك السابق تحتفل بعيد ميلادها

زوجة محمد ابو جبل
زوجة محمد ابو جبل

احتفلت الجزائرية سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي بعيد ميلادها والذى تزامن مع أمس السبت، وذلك بخضوعها لجلسة تصوير جديدة.


وظهرت سمارة يحيى داخل غرفتها مرتدية فستان مجسم ابيض اللون مع الاستعانة بالبلالين وإطفاء الشمع، وكشفت عن صور الـ"فوتوسيشن" على حسابها بموقع "إنستجرام".

وتعتمد سمارة يحيى على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة وتميل إلى التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات التي تمنحها مظهرا جذابا.

كما تعتمد سمارة يحيى على اختيار ألوان وتسريحات الشعر المتناسقة مع لون بشرتها والتي تمنحها لوك جديد من حين لأخر، بالإضافة إلى ذلك لا تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

وتتميز زوجة محمد أبو جبل برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وكان محمد أبوجبل انضم لصفوف البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الزمالك، في صفقة انتقال حر.

 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢١_٠٣٢٢٠٣
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IMG_٢٠٢٣٠٥٢١_٠٣٢١٤٧
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IMG_٢٠٢٣٠٥٢١_٠٣٢١١٩
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IMG_٢٠٢٣٠٥٢١_٠٣٢٠٢٨
زوجة محمد أبو جبل عيد ميلادها إطلالة ساحرة الجزائرية سمارة يحيى

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