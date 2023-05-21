عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تفاصيل اجتماع قوي عاملة النواب بشأن مناقشة مشروعي قانون بربط الموازنة وخطة التنمية

لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024،  لقطاعات كلاً من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بحضور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وبحضور ممثلي وزارات القوى العاملة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

وقال رضا العربي، ممثل وزارة القوي العاملة، إن الوزارة تواجه عدة معوقات في عملية الشراء بالأمر المباشر، وإن المبلغ الذي تم صرفه من أجل عملية التحول الرقمي والأمن السيبراني 10 ملايين جنيها،   تم صرفها من ديوان عام الوزارة لسد احتياجات مديريات القوى العاملة، وتم رفع اسم مصر من القائمة السوداء.

ووافقت اللجنة على مشروع موازنة مركز السلامة والصحة المهنية، وأوصت بدعمه نظرا لأهميته فى الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، ووجهت الشكر لوزير القوى العاملة على المرونة في التفتيش على المصانع والشركات من أجل الحفاظ على المستثمر الوطني والأجنبي، كما أوصت اللجنة بإعداد مقترح لتطوير المركز وطلباته بشأن البدلات النقدية.

كما وافقت على مشروع موازنة ديوان عام وزارة القوي العاملة والمديريات التابعة لها مع التأكيد على التوصيات التي أصدرتها اللجنة السنة الماضية.

من جانبها، قالت نجوى ضاحي، ممثل وزارة القوى العاملة، إن الوزارة قامت بتخصيص مبلغ 90 مليون جنيه من أجل المشاريع الخاصة بمديريات المحافظات (باب الاستثمار) وتم اعتماد 13.5 مليون جنيه فقط منهم 9.7 مليون جنيه مقسمه على 11 مديرية فقط من أجل استكمال المشاريع القائمة، وتم استبعاد كافة المشاريع الجديدة.

وأوضح محمد عزت، ممثل الوزارة، أنه فيما يخص بند حافز جذب العمالة يتم اعتماد المبالغ المدرجة به بناء على المنصرف الفعلي العام الماضي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. مطالبات بالتمويل والدعم وإجراء الانتخابات بختام جلسات المحليات

وكالة الأنباء العمانية ترصد استقبال الرئيس السيسي للسلطان هيثم بن طارق |شاهد

قيمتها 50 ألف دولار.. تفاصيل فوز الروائي العُماني زهران القاسمي بجائزة البوكر

قوته 6.1 ريختر.. زلزال عنيف يضرب جزر سليمان

قلعة قايتباي تستقبل النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة السلة 2023

مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي بهدف في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انقسام آراء الصحافة الإنجليزية والأمريكية حول فيلم Killers Of The Flower Moon

كلب الجيران.. حيوان يتسبب في إصابة مأساوية لعجوز ببريطانيا.. صور

طعام رخيص موجود بالمنزل يحمي من أمراض القلب المميتة

في اليوم العالمي للشاي .. 10 حالات يجب الامتناع فيها عن تناوله

فيديو

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ