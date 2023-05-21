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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جلسة تصوير جينيفر لورانس قبل عرض فيلمها القصير Bread and Roses في كان

جينيفر لورانس مع
جينيفر لورانس مع بطلات فيلمها

حرصت جينيفر لورانس على التواجد والتقاط الصور بجوار أبطال فيلمها الجديد Bread and Roses قبل عرضه مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وهو عمل وثائقي يستكشف حياة متظاهرات إيرانيات.

 

 

جينيفر لورانس الحائزة على الأوسكارهي منتجة فيلم Bread and Roses، الذي وصف على أنه يمنح المرأة الإيرانية صوتا للتعبير عن حقوقها ومعاناتها.

 

وقالت  جينيفر لورانس في تصريحات لبي بي سي، إن مواجهة نساء إيران لقوا طالبان من اللحظات المهمة بالنسبة لها في الفيلم، ويركز الفيلم على المقاومة وقصص النساء البطولية. 

 

وأشارت جينيفر لورانس إلى أن الناس في إيران لا يتمتعون بأي صوت أو حكم ذاتي داخل بلادهن في الوقت الحالي، ومن المهم منح الفرصة لتوثيق قصصهن بطريقة خاصة. 

 

يحتفي مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام بالمخرج الراحل جان لوك جودار الذي توفي العام الماضي، بعدما اختار إنهاء حياته بنفسه على طريقة الموت الرحيم.

 

 

ويعرض مهرجان كان آخر عمل عن  المخرج الراحل جان لوك جودار، وهو الفيلم الوثائقي القصير عن حياته Godard by Godard.

 

 

تظهر بصمات جان لوك جودار في الفيلم الوثائقي عبر سرد أفكاره من خلال أرشيفه الفني بدون تعليق صوتي أو إقحام أفكار بشكل واضح.

 


 وضع جان لوك جودار قبل رحيله لمساته على الفيلم الذي يمتد على مدار 9 دقائق، وصنعه 2 من أقرب تلاميذه ومحبيه.

 

توفي المخرج السينمائي جان لوك جودار في سبتمبر 2022، عن عمر ناهز 91 عاما، وكان ملقبا بعميد موجة السينما الجديدة في فرنسا.

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