هبوط في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال أسبوع

تراجعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار أسبوع، وذلك عند مقارنتها باخر تعاملات يوم الخميس الماضي .

واستقرت اسعار صرف الدولار الأمريكي ،فيما انخفض اليورو والجنيه الأسترليني وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد 21 مايو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار أغلاق الخميس الماضي.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

وانخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلة 33.09 جنيه للشراء و33.40 جنيه للبيع مقارنة بـ 33.46 جنيه للبيع الأسبوع الماضي بتراجع 6 قروش .

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد 38.10 جنيه للشراء و 38.51 جنيه للبيع مقارنة بـ38.53 جنيه للبيع سعر إغلاق الأسبوع الماضي بانخفاض قرشين.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 33.94 جنيه للشراء و34.36 جنيه للبيع مقارنة بـ34.35 جنيه للبيع بتراجع قرش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 33.09جنيه للشراء و33.40 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 38.10 جنيه للشراء و38.51 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 33.94 جنيه للشراء و34.36 جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95 جنيه.

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد عند 33.31 جنيه للشراء و33.42 جنيه للبيع مقارنة بـ33.48 جنيه للبيع پتراجع 6 قروش عن سعر إغلاق الخميس الماضي.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد 38.37 جنيه للشراء و 38.50 جنيه للبيع مقارنة بـ38.48 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي بانخفاض قرشين.

واستقر سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 34.26 جنيه للشراء و34.38 جنيه للبيع.