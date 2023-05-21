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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية الأخضر.. إجراءات غير مسبوقة من روسيا للتخلي عن الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

أعلنت شركة “Goznak Joint Stock”، التي تدير دار سك النقود في روسيا، أنه يتم الآن شراء سبائك الذهب التي يصل وزنها إلى 20 جرامًا على موقع “Moscow Mint”.

هذه الخطوة جزء من أجندة أوسع لتشجيع الروس على التخلي عن الدولار الأمريكي.

ووفقًا لبيان الشركة، أصبح بإمكان الروس الآن شراء أو بيع أو تخزين سبائك الذهب والعملات المعدنية المشتراة.

وقالت الشركة إن “Goznak” تخطط لإتاحة سبائك الذهب التي تزن 50 جرامًا للشراء على موقعها على الإنترنت، مضيفة أنه سيتم الوصول إلى الخدمات في كل من الصالون التجاري بموسكو مينت وعبر تطبيق Goznak.Investments.

وفترة تخزين السبائك في دار سك العملة في موسكو غير محدودة، بينما يضمن Goznak إعادة شراء جميع السبائك عبر “Moscow Mint”.

وستقبل أيضًا السبائك التي تم تداولها إذا لم يكن هناك تلف واضح عليها أو على العبوة.

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واعتبارًا من الأول من أبريل، سُمح لمصافي المعادن النفيسة الروسية، Goznak  وبنوك الدولة ببيع سبائك الذهب للأفراد دون فرض ضريبة القيمة المضافة.

وفي مارس الماضي، ألغت موسكو ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20٪ على الأفراد الذين يقومون بتداول الذهب فعليًا، في محاولة لإبعاد الناس عن حيازات الدولار الأمريكي، وهي طريقة شائعة في الماضي للروس لحماية مدخراتهم.

وفي وقت السابق، عند شراء الذهب المادي ، كان على الروس دفع 20٪ من قيمة الشراء في ضريبة القيمة المضافة. عند إعادة بيع المعدن الثمين إلى البنك، لم يتم إرجاع الضريبة المدفوعة إلى المستثمر.

واعتبارًا من نوفمبر 2022، اشترى الروس أكثر من 50 طنًا من سبائك الذهب، أي عشرة أضعاف الفترة المسجلة السابقة.

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