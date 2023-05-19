ضربة قاصمة للذهب واشتريه من 1283 جنيها.. وتراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية| حركة السوق

أسعار العملات والذهب اليوم

الدولار يسجل 30.85 جنيه للبيع

الجنيه الاسترليني يسجل 38.53 جنيه للبيع

اليورو يسجل 33.46جنيه للبيع

الريال السعودى يسجل 8.22جنيه للبيع

الدرهم الاماراتي يسجل 8.40جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 100.46جنيه

الذهب عيار 21 يسجل 2245 جنيها



يستعرض موقع "صدى البلد "من خلال خدمة عرض أسعار العملات السلع المهمة مثل العملات الأجنبية والعربية الذهب.



وتراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب خلال الأسبوع الماضي، فيما استقر الدولار في بنوك مصر والأهلي والمركزي.

ويرصد موقع "صدي البلد"، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 19 مايو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الجمعة عند 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

وهبط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة لنحو 33.13جنيه للشراء و33.46 جنيه للبيع مقابل 33.73 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بإنخفاض 27 قرش .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 38.17جنيه للشراء و 38.53جنيه للبيع مقارنة 38.68 جنيه للبيع مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 15 قرشا

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 33.99جنيه للشراء و34.35جنيه للبيع مقابل 34.67 جنيه للبيع بتراجع 32 قرش .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.13جنيه للشراء و33.46جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 38.17جنيه للشراء و 38.53جنيه للبيع



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.99جنيه للشراء و34.35جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك المركزي

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي عند 30.83جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

و بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 33.33جنيه للشراء و33.48 جنيه للبيع مقارنة 33.59 جنيه بانخفاض 11 قرشا.

وهبط سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة لنحو 38.32جنيه للشراء و 38.48جنيه للبيع مقارنة 38.57 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 9 قروش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 34.23جنيه للشراء و34.38جنيه للبيع مقارنة 34.47جنيه بتراجع 9 قروش .







أسعار العملات العربية



انخفض سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه بقيمة تتراوح مابين 8 الي 15 قرش فى بنوك مصر و الأهلى والبنك المركزي، فيما أستقر الريال السعودي والدرهم الاماراتي.



وسجلت العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.48جنيه للشراء و 100.46جنيه للبيع مقارنة ب 100.61جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 15 قرش .



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.48جنيه للشراء و 100.46جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.39جنيه للشراء و8.40جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

وتراجع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا ليسجل 100.36جنيه للشراء و 100.80جنيه للبيع مقارنة 100.88جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بإنخفاض 8 قروش .



سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2566 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2352جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2245 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1924جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1417جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1283 جنيهًا .

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17960جنيه.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 2.5 مليون جنيه .

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1992دولار



أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم