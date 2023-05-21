برلماني: ندعم مبادرة "يوم للناس" للنهوض بخدمات التأمين الصحي الشامل

استقبل المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، الدكتور محمد سامي، مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، في إطار الاستعدادات لانطلاق مبادرة "يوم للناس"، كأول حوار مجتمعي لمناقشة كل ما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل وتطويرها لصالح المواطن الإسماعيلاوي.

كافة أوجه الدعم لصالح المريض

ورحب المهندس أحمد عثمان، بالمبادرة، مؤكداً أنها إضافة جديدة للحوار المجتمعي لخدمة المواطن الإسماعيلاوي، وفي سبيل تقديم كافة أوجه الدعم لصالح المريض، لافتا إلى أهمية تضافر جميع الجهود من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية بالمحافظة.

وأضاف "عثمان" أنه من خلال جلسات "نتشاور " للحوار الوطني _ والتي سبق وأن أطلقها في وقت سابق، سيتم تصعيد مطالب وشكاوى المواطنين لمناقشة الحلول المقترحة بشأن تطوير الخدمة الصحية بمحافظة الإسماعيلية من خلال جلسات مبادرة "يوم للناس".

وتستعد محافظة الإسماعيلية، الأربعاء المقبل، لتدشين أولى جلسات الحوار المجتمعي، تحت عنوان " يوم للناس"، وهي المبادرة التي أطلقها الدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، قبل أيام، بموافقة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومن المقرر أن تعقد بشكل دوري لخدمة المرضي.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الحلول الفورية لأية مشاكل مرتبطة بالمنظومة الصحية بشكل مباشر، بالتنسيق مع قيادات المنظومة الصحية بالهيئة، والتنفيذيين بالمحافظة.