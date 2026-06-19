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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم 2026.. مروان عطية وأحمد فتوح مهددان بالغياب عن مباراة مصر وإيران

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أزمة جديدة خلال مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أصبح الثنائي مروان عطية لاعب النادي الأهلي، وأحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك، مهددين بالغياب عن مواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمونديال.

وتقام مباراة مصر وإيران يوم 27 يونيو الجاري، بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات النسخة الـ23 من كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بطاقة صفراء تهدد ثنائي الفراعنة

ويأتي خطر الغياب بسبب حصول مروان عطية وأحمد فتوح على بطاقتين صفراوين خلال مواجهة منتخب مصر أمام بلجيكا في الجولة الأولى، حيث تنص لوائح البطولة على إيقاف أي لاعب يحصل على إنذارين في مباراتين مختلفتين بدور المجموعات.

وحصل مروان عطية على أول بطاقة صفراء لمنتخب مصر في مونديال 2026 بعد تدخل قوي على أحد لاعبي المنتخب البلجيكي خلال أحداث الشوط الأول، قبل أن ينال أحمد فتوح البطاقة الثانية للفراعنة بعد عرقلة لاعب بلجيكا بالقرب من خط التماس.

مواجهة نيوزيلندا تحدد موقف الثنائي

ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر مواجهة نيوزيلندا المقبلة في الجولة الثانية من البطولة، حيث سيكون الثنائي مروان عطية وفتوح مطالبين بالحذر لتجنب الحصول على بطاقة صفراء جديدة قد تحرمهما من المشاركة أمام إيران.

ويعد الثنائي من العناصر الأساسية في حسابات حسام حسن، خاصة في ظل اعتماد الجهاز الفني على خبراتهما وقدرتهما على تقديم أدوار دفاعية وهجومية خلال مباريات الفراعنة بالمونديال.

البطاقات عامل حاسم في مشوار المونديال

ويولي منتخب مصر اهتمامًا كبيرًا بملف البطاقات خلال البطولة، خاصة أن اللعب النظيف قد يكون عاملًا مؤثرًا في تحديد المتأهلين حال تساوي المنتخبات في عدد النقاط وفارق الأهداف.

ويعلم الجهاز الفني أن فقدان أي لاعب بسبب الإيقاف قد يمثل أزمة، خصوصًا في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة والحاجة إلى اكتمال الصفوف خلال المواجهات الحاسمة.

وكان إمام عاشور سجل أول أهداف منتخب مصر في كأس العالم 2026 أمام بلجيكا، بعد تمريرة من محمد صلاح، قبل أن يدرك المنتخب البلجيكي التعادل بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه.

منتخب مصر حسام حسن بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم كأس العالم 2026 كأس العالم مصر وإيران

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