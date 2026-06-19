اتحاد ألعاب القوى يعلن تفاصيل البطولة العربية في مؤتمر صحفي موسع بالإسماعيلية

عقد الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة العميد حاتم فودة، اليوم الجمعة بمدينة الإسماعيلية، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا للإعلان عن تفاصيل البطولة العربية لألعاب القوى 2026، والمقرر إقامتها على استاد هيئة قناة السويس خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو الجاري، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وتشهد البطولة مشاركة 14 دولة عربية هي: الكويت، البحرين، اليمن، سلطنة عمان، السعودية، تونس، لبنان، العراق، الجزائر، ليبيا، جيبوتي، السودان، المغرب، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.

وكانت اللجنة المنظمة تسلمت الاستمارات النهائية للمنتخبات المشاركة، على أن تقام منافسات البطولة بإستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، فيما تستضيف صالة استاد القاهرة الدولي منافسات الإطاحة بالمطرقة.

وفي مستهل كلمته، رحب العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، بالضيوف وممثلي وسائل الإعلام المشاركين في المؤتمر، ومسئولو الاتحاد العربي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للاتحاد خلال المرحلة الحالية يتمثل في "زراعة الأمل في كل رياضي وكل لاعبي ألعاب القوى في مصر"، وبناء جيل جديد قادر على تحقيق الإنجازات ورفع راية مصر في المحافل القارية والدولية.

وأوضح فودة أن الاتحاد يعمل على ترسيخ قيم الانتماء وحب الوطن لدى اللاعبين، مشيرًا إلى أن ألعاب القوى المصرية تمتلك حاليًا مجموعة متميزة من الرياضيين المصنفين عربيًا ودوليًا، بما يعكس التطور الذي تشهده اللعبة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الاتحاد يستعد لتقديم مفاجآت مميزة خلال بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 سنة، في إطار خطة متكاملة لإعداد أبطال قادرين على المنافسة بقوة وتحقيق نتائج مشرفة لمصر.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى أن الاتحاد يتعامل بشكل كبير مع ملف التجنيس واتخذنا فيه خطوات مهمة للحفاظ على المواهب المصرية، لافتًا إلى أن تنظيم بطولة الناشئين تحت 16 سنة يمثل محطة أساسية لاكتشاف العناصر الواعدة وصقلها منذ المراحل العمرية المبكرة.

وأشار فودة إلى أن قاعدة الممارسين للعبة تشهد نموًا ملحوظًا بمختلف الفئات السنية، بما يسهم في توسيع دائرة الاختيار وإعداد أبطال قادرين على المنافسة على أعلى المستويات، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي للاتحاد يتمثل في صناعة أبطال أولمبيين وتحقيق ميداليات لمصر في كبرى البطولات الدولية.

وثمن رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، الدعم الكبير الذي يقدمه وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل لمنظومة ألعاب القوى، مؤكدًا أن الاتحاد يلتقي دعم كبير ومستمر كن الوزارة أسهم في تنفيذ العديد من البرامج والبطولات وخطط التطوير خلال الفترة الماضية.

كما أشاد بالتطور الذي يشهده الاتحاد العربي لألعاب القوى، موضحًا أن البطولات العربية أصبحت مدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الأمر الذي عزز من قيمتها الفنية والتنافسية ورفع مستوى المشاركة بها.

وأضاف أن تواجد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لألعاب القوى في مصر لمتابعة منافسات البطولة يعكس حجم الثقة الدولية في قدرات مصر التنظيمية وخبراتها المتراكمة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

ومن جانبه، أعرب ماجد باسنبل، الأمين العام للاتحاد العربي لألعاب القوى، عن سعادته بالتواجد في مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية حافظت على مكانتها الرائدة في ألعاب القوى العربية منذ تأسيس اللعبة، وحققت أعلى حصيلة من الميداليات عبر تاريخ المنافسات العربية، بما يعكس قوة وتاريخ ألعاب القوى المصرية.