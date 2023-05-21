مقتل حفيد علي الكسار دهسا بـ سيارة في البحيرة

أكد الفنان كريم الكسار ؛ حفيد الفنان علي الكسار عن صحة خبر وفاة أحد افراد العائلة دهسا بالسيارة .

وقال كريم الكسار :" الشخص اسمه عمرو رضا علي خليل سالم وهو ينتمي لعائلة الكسار من محافظة البحيرة ".

تابع :" هو فعلا من العائلة وحفيد علي الكسار ولكنه ليس حفيد من الدرجة الأولى ".

وفاة حفيد علي الكسار



قررت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس تاجر ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة دهس شخص بسيارة ومصرعه.



كما أمرت النيابة بحبس صديق المتهم الأول لمشاركته ووجوده مع المتهمين الأول والثاني في الدهس عقب معاتبة المجني عليه المتهم الثاني، لقيادته السيارة برعونة.

إثر ذلك استعان المتهم الثاني بوالده وصديق والده، ودهسوا المجني عليه بذات السيارة، وذلك بقرية أم صابر التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

وكانت قرية أم صابر التابعة لمركز شرطة بدر جنوب محافظة البحيرة، شهدت أمس الأول الخميس حادثًا مؤسفا، حيث لقي شخص مصرعه دهسا بالسيارة من أحد الأشخاص، إثر مشادة كلامية بسبب قيادة نجل المتهم للسيارات بسرعة جنونية داخل القرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتىبمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد باستقبال المستشفى عمرو.ا، جثة هامدة، جراء اصطدام سيارة به بقرية أم صابر التابعة لذات المركز، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.