في جنة الخلد يا غالي.. وفاة خال الفنان إيهاب فهمي

أعلن الفنان إيهاب فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن وفاة خاله.

وكتب إيهاب فهمي " "توفي إلى رحمة الله تعالى خالي الحبيب، سيادة اللواء مصطفى المدني وإنا لله وإنا إليه راجعون، في جنة الخلد يا غالي، وإلى أن نلتقي.. سلاما لروحك الطاهرة وإلى أبي وأمي، وكل من رحل السلام".

إيهاب فهمي:

كشف الفنان إيهاب فهمي كواليس وأسرار دوره في مسلسل "حضرة العمدة"، قائلا "الحمدلله على الفن المصري وعلى الأعمال المصرية".



وأضاف "إيهاب فهمي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الفنان المصري مبدع بطبعه وهذا معروف لدي جميع صناع السينما والدراما في العالم أجمع، مشيرا إلى أن جميع الأعمال الفنية المعروضة خلال شهر رمضان جيدة جدا وبها فن حقيقي وجميع المشاركين داخل تلك الأعمال متميزون.

وتابع إيهاب فهمي، أن جميع أعمال الشركة المتحدة أثبتت نجاحها خلال هذا العام وهذا بسبب أن الشركة تقوم بتقديم أعمال فنية حقيقة من قصص واقعية حدثت في مصر ولمست المواطنين في كثير من الجوانب التي تخصهم.