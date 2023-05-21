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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل استئناف شيرين عبدالوهاب على تغريمها 5 ملايين

شيرين
شيرين

أجلت محكمة عابدين، استئناف شيرين عبدالوهاب في القضية رقم 1935 لسنة 2022 جُنح اقتصادي المحكوم فيها بأول درجة بتغريمها مبلع وقدره 5 مليون جنيه والزامها والشركة الخاصة بها بدفع مبلغ وقدره 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا المرفوعة من الوكيل القانوني لشركة روتانا للإنتاج السينمائي والفني بسبب عدم التزامها بتنفيذ بنود العقد المبرم بينهما والذي يتضمن تقديمها لألبومين من البومات الغناء لجلسة 16 يوليو المقبل.

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البداية..
 

 تفاصيل الأزمة تعود إلى رفع شركة روتانا دعوى ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب في المحكمة الاقتصادية، تطالب من خلالها بإلزامها بسداد تعويض مادي يقدر بـ10 ملايين جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الفنانة ببنود التعاقد التي تم الاتفاق عليها بينهما في 2019، والتي نصت على أن يتم تقديم عدد 2 ألبوم يضم كل منهما عدد 10 أغنيات، وتصوير 2 فيديو كليب، بالإضافة إلى إحياء 3 حفلات غنائية.

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5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزام الفنانة شيرين عبد الوهاب، بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا، كـ تعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019، وإلزام المدعى عليهم جميعا بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه.

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